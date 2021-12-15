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【ESG】信安推兩款亞洲ESG基金　定期派息提高退休保障

股市 18:38 2021/12/15

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信安香港新推兩隻亞洲地區的ESG（環境、社會及管冶）主題基金，包括「信安可持續亞洲收益基金」及「信安可持續亞洲資產配置基金」，目標收益率分別每年4.35厘及3.5厘，兩款新基金已獲證監會認可並納入「綠色基金和ESG基金列表」。

信安投資及退休金服務有限公司行政總裁程浩賢表示，本港退休後被動收入投資產品仍有較大空間，認為新基金可填補該空白，主打中低風險及每月派息，當客戶有突如其來需要時亦可隨時變現，「有潛在定期派息的投資產品感提高退休保障，有助退休人士維持生活水平並對財務穩健更有信心」。

程浩賢說，新基金於香港註冊，相對風險程度屬低至中，除了本地居民，亦可透過跨境理財通供大灣區內地居民投資，正與夥伴銀行溝通，預計1月中旬開放予內地購買。

亞洲可持續投資增長空間較大

信安資金管理（亞洲）高級投資策略師陳曉蓉表示，亞洲可持續投資相對落後，相信增長空間較大。她指，對明年亞洲經濟增長正面，較成熟市場理想，疫苗接種率持續提升，估值和基本面相對吸引，風險因素包括聯儲局加息或令資金流出亞洲市場，及中國經濟明年放緩，或累及較集中出口到中國的亞洲國家。

 

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