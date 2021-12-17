【職場熱話】公司聖誕大抽獎 打工仔想買「别有深意」禮物 藉機教訓八卦同事

公司有些八卦同事，經常把是非當人情，試問如何安靜呢？有一名網民在網上討論區發文指，自己遇上幾名八卦同事，終日不得安寧。公司快將舉行聖誕大抽獎，想準備一份「别有深意」的禮物，詢問有甚麼禮物可推薦。

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【職場熱話】新公司見工面試 老闆以身上煙味大為由拒絕聘請 求職者感無辜喊冤 【下一頁】

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此貼文一出後，引來網民討論，他們各有不同建議，例如：牛皮膠紙、喇叭、嗽口水，和360個不同顏色的口罩等；另有人提議如果關係不好，倒不如直接送廁所板就算，乘機叫她們少說話、多去廁所，或者去log on看看有甚麼參考。

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責任編輯：陳頌潔