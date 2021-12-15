【FSSA觀點】劉國傑：天然氣勢成必需品

一直以來，中國為西方國家承包大部分碳密集型活動，尤其是製造業活動，同時，越來越多中國企業採取減排措施，反映中國的發展方向正確，而且步伐持續加快。中國是全球可再生能源應用龍頭，可惜近來政府削減補貼，加上當地缺乏儲能設施，太陽能及風力發電場等可再生能源設施遠離市區能源消耗中心，導致可再生能源的應用受到限制。盡管天然氣是較煤炭及原油更潔淨的能源，可以在我們從化石燃料過渡至可再生能源期間發揮關鍵作用，但其亦會產生問題，例如在供應鏈中洩漏甲烷及其他廢料等。

新奧成為轉型指標

中國能源轉型重要指標以天然氣分銷商新奧能源（02688）為例，該公司由私人擁有，並且是中國能源轉型過程的重要指標。該公司積極減少排放，其核心業務受惠於天然氣需求增長和廣泛的減碳趨勢。新奧能源的執行往績理想，營運表現較同業佳，其核心天然氣配送業務推動穩定的盈利增長，而且派息持續增加。

20年前，該公司只有少量項目，而且80%收入來自單次銷售的接駁費用。後來，可持續盈利的其他業務分部（例如天然氣零售及綜合能源業務）從後居上，接駁業務的佔比已經下跌至不足總額的10%。

最重要的是，新奧能源的高級管理層願意聽取我們的建議，並抱持開放的態度討論問題。我們曾經建議公司減少關聯方交易、改善數據披露、訂立明確的環境、社會及管治（ESG）目標、提高員工及管理人員的多元性，以及聘請更多女性員工。目前，該公司已取得不少成果，但還需要付出更多努力。

積極商討減少排放

整體來看，我們正與投資對象加強合作，藉此減少排放。然而，一切尚處於起步階段。這項工作相當複雜，而且充滿灰色地帶，在如何實施上存在討論空間。縱然我們一直重視企業的環境、社會及管治表現，我們亦注意到漂綠的企業只在字面上遵守新法規及行業標準，未有理解當中的精神。

鑑於我們是不受指標影響的主動型投資者，我們致力與投資對象溝通，以逐漸降低其排放量，並積極推動氣候變化行動，而非單單沽出投資組合中碳排放量較高的企業。我們的理念是評估企業的淨環境影響及更廣泛的可持續發展策略，同時積極參與可行的改善措施。

我們無法在短時間內全面轉用可再生能源，中期而言，天然氣將會是過渡至淨零排放期間的必需品。在往後幾年的轉型過程中，新奧能源的核心業務將會受惠，從各項發展中的項目可見，該公司正朝著正確的方向邁進。我們與新奧能源的長期合作關係，正好反映了我們的議合理念，那就是過程比結果更重要。

本文節錄自738期iMoney智富雜誌《FSSA觀點》。

撰文：

劉國傑 首源投資旗下首域盈信資產管理的管理合夥人，具備逾25年投資經驗。他擁有英國劍橋大學文學學士及工程學碩士學位，亦是特許財務分析師。他從2002年加入擔任董事專責管理大中華區股票投資組合，目前他是多個首域盈信策略的首席基金經理。

欄名:FSSA觀點

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責任編輯：黃苑筠