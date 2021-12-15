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【初創企業】德勤中國、阿里創業者基金研究：63%初創對拓展大灣區深感興趣

股市 18:29 2021/12/15

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【初創企業】德勤中國、阿里創業者基金研究：63%初創對拓展大灣區深感興趣

德勤中國及阿里巴巴 （09988） 創業者基金聯合研究報告指出，63%的受訪初創企業表達強烈意願，希望在未來3年進軍香港以外其他大灣區城市。調查亦重點提到企業家最重視的三個大灣區優勢，有機會進入較大市場（65%）、與強大的人才庫接軌（40%），以及增加與大企業合作的機會（30%）。

報告訪問了153名以香港為基地的企業家及初創企業行政人員，以及1,382名香港大學生，探討香港成為創新樞紐的進展。

報告發現，近60%的受訪者同意香港極具潛力成為亞洲樞紐，主要由於香港與內地及亞洲市場地理上的優勢。同時，約55%的受訪者認為人才是最大挑戰。觀乎受訪的初創企業行政人員的意見，讓香港有條件成為創新樞紐的五大行業分別為金融科技、健康與醫療、大數據與分析、生物科技，以及電子商務和供應鏈。

阿里巴巴香港創業者基金執行董事周駱美琪表示，香港需要培養年輕人才，扭轉人才流失的局面，隨著越來越多的獨角獸公司和初創企業上市，應考慮制訂政策以留住這些公司的創始人，繼續投資和指導香港的新晉企業家。

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港股 新經濟股 阿里巴巴 阿里巴巴－SW（09988）

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