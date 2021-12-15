【有相睇】The YOHO Hub示範單位　兩房間隔四正　打造摩登家居

元朗站The YOHO Hub戶型眾多，今次帶大家參觀的示範單位參考第3座18樓H室搭建，實用面積441平方呎，兩房設計，為交樓標準布局。單位不設玄關位，一入門口即見長形客飯廳，左邊為開放式廚房，配搭家電爐具，另有廚櫃。值得留意的是，廚櫃設有收納式摺疊餐桌。發展商說，為了迎合健康生活的新趨勢，每個單位配備蒸爐以取代微波爐。

客飯廳採用長形設計，間隔四正，方便擺放家具，而且外連23平方呎露台，有助自然光入屋，且加強通風效果。單位的另一端為睡房區，設有主人睡房、睡房及浴室。主人睡房位於睡房區末端，備有特大玻璃窗，提高採光度同時加添生氣。客房與主人睡房同向，間隔方正，易擺放寢具。浴室方面，配備淋浴間、另設浴室寶，更有 USB插頭的電插座。

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