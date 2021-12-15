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【聖誕禮物】最伏禮物都有得套現？　有險企送50元兼免費藥劑保、限量450份

Hot Talk 18:20 2021/12/15

分享：

【聖誕禮物】最伏禮物都有得套現?　Blue送50元及免費藥劑保、限量450份

聖誕節就到，不少人都會同朋友交換禮物，相信每年交換聖誕禮物都有過不少「中伏」經驗，但原來伏到想絕交的禮物都可以套現？網上險商Blue就大搞「以禮換錢」，只要按照Blue「10大最不想收到的聖誕禮物」名單，帶來1份相關的全新禮物，即可以換取50元現金及免費的藥劑保險。

符合要求的禮品包括：杯、USB手指、相框、聖誕裝飾、記事簿、日曆、水樽等。

Blue將在12月22日上午11時半起，在銅鑼灣舉行「Blue聖誕『回贈』Fun：以禮換錢」活動。活動當日，首450名參加者只需退回1份全新的禮物，每人就可以獲得1份Blue的聖誕心意，包括：50元現金及原價538元的首年免費WeGuard藥劑EASY保入門計劃

每人只限退回1份禮物及參加活動1次。而禮物必須符合「10大最不想收到的聖誕禮物」名單的商品，而且總值須低於200元及為全新狀態（即物品沒有損壞及從未使用）。

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銅鑼灣 聖誕節 商品 USB

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