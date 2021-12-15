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【有相睇】龍華花園三房套連新裝　放盤6小時即獲承接　破頂價2,438萬成交

股樓投資 18:17 2021/12/15

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今年第四季不似往年淡季，市場氣氛維持熾熱，二手屋苑亦相繼錄得高價成交。中原地產李穎倫表示，分行促成成交單位為龍華花園2座中層C室，實用面積976平方呎，屬3房套間隔，望開揚全山景。業主放盤僅6小時，即獲買家以2,438萬元將單位連車位承接，折合平均實用呎價24,980元，成交價創屋苑新高。

單位圖片（由代理提供）

    點擊圖片放大
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同場加映︰【青姐話】虎頭蛇尾 睇淡有理

由代理提供的單位相可見，內櫳裝修企理新淨，大露台可望開揚山景，料買家入伙可省卻不少裝修費用。代理補充指，買家屬於用家，鍾情單位坐享全山景，環境優美恬靜。

據了解，原業主於2008年以910萬元買入單位，持貨13年，帳面獲利1528萬元，單位升值168%。

同場加映︰【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識

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撰文 : 謝昕蕎

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