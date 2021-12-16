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The YOHO Hub價單登場　折實685.16萬起　新地︰「北都站頂前景無限」價

股樓投資 13:40 2021/12/16

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由新地及港鐵合作發展的元朗站上蓋大型項目The YOHO Hub公布首張價單，首批單位涉及206伙。新地副董事總經理雷霆指，項目以「北都站頂前景無限價」推出，整批市值超過28億元，並指政府未來投放大量資源發展北區基建、配套，形容The YOHO Hub為「機會不再」的項目。

The YOHO Hub四房示範單位

    點擊圖片放大
    +21
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首批206伙單位，戶型涵蓋一房至四房間隔，實用面積由325至平方呎不等，當中包括34伙一房、56伙兩房、68伙三房及48四房。發展商提供最高12%優惠，折實後整批售價介乎685.16萬元至萬元，折實呎價則由17,986至22,382元，平均呎價19,899元。

入場單位為第1座6樓F室，實用面積325平方呎，折實價685.16萬元，折實呎價21,082元。

同場加映︰【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識

發展商表示，項目位於國際金融中心一期的示範單位於即日開放予公眾參觀，本周六（18日）起收票，預計聖誕節假期期間將會展開銷售。

The YOHO Hub四房示範單位 下一頁
The YOHO Hub三房示範單位 下一頁
The YOHO Hub兩房示範單位 下一頁

同場加映︰【青姐話】虎頭蛇尾 睇淡有理

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撰文 : 謝昕蕎

私人屋苑 港鐵 元朗 新地 The YOHO Hub

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