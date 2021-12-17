【理財熱話】朋友攜家眷參加婚宴 2人包1000港元人情 竟惹新郎不滿感驚訝

參加婚宴到底要包多少人情？最近有一名網民在《PTT》發文指，自己與別人聊天時，得知他另一個朋友與太太包了3600元台幣（約1,000港元）來參加婚宴，結果新郎好像很不高興。樓主聽後驚訝地道：「難道現在婚禮帶另一半出席包3600元台幣真的很少嗎？」

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此貼文一出後，引來網民討論，有些網民認為如果結婚擺酒怕沒回本，倒不如不要結婚，「真的不爽別邀請人參加，都說請客了，還要人包多一點想拿回本？」、「結婚擺酒怕沒回本，這麼窮還結婚？」、「沒錢擺酒，不如去登記結婚」，有人搞笑地表示「沒給你報紙已經很好了。」

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責任編輯：陳頌潔