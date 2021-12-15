▲ 【長和旗下】屈臣氏集團投資125億加速數碼轉型 料明年上半年推人工智能皮膚分析服務Skin Advisor

長和 （00001） 旗下屈臣氏集團自2012年至今，已投資16億美元（約125億港元）加速數碼轉型，其後推出科技合作夥伴計劃，其中屈臣氏集團與科技合作夥伴Revieve攜手開發人工智能皮膚分析服務Skin Advisor，分析顧客皮膚狀況，從而推薦合適的產品。

現時英國Superdrug的顧客只需透過流動電話上載自拍照並回答簡單問題，便可以獲得詳細的皮膚分析和個人化的護膚方案，自推出以來，Superdrug的平均訂單金額增加了超過20%，銷售轉換率更取得雙倍增長，因此計劃於2022年上半年於亞洲市場推出。

另外，ColurMe美妝相機已於香港、馬來西亞、泰國、台灣、新加坡、印尼、越南和菲律賓屈臣氏的手機應用程式中推出，運用擴增實境（AR）技術，即時讓顧客嘗試各款彩妝風格，並推薦合適的產品。現時ColourMe的虛擬體驗服務提供超過3,000多款產品予顧客試用，自推出以來超過3,300萬人次使用，銷售轉換率更高達5倍。

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