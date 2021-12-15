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【虛擬資產】「Marvel之父」Stan Lee Twitter帳號被用作宣傳NFT　粉絲大為不滿

科技 19:38 2021/12/15

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被稱為「Marvel之父」、於2018年逝世的Stan Lee，最近其Twitter帳號被拿來宣傳NFT，引發粉絲們眾怒。（法新社資料圖片）

Marvel最新電影《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）於今（15日）在香港正式上映，相信有不少Marvel迷感到興奮！不過與此同時，就有部分Marvel迷就相當生氣！被稱為「Marvel之父」、於2018年逝世的Stan Lee，最近其Twitter帳號被拿來宣傳NFT，引發粉絲們眾怒。

【Disney+】Disney+設IMAX特大畫面比例　哪些iOS或Android用戶可使用？

Stan Lee的Twitter帳號管理者日前在Twitter上，上傳Stan Lee晚年為印度市場所設計的作品《Chakra The Invincible》，並宣稱已變成NFT作品，更提及：「Stan支持多元化和新科技，為紀念他的創新精神，Stan所創造的第一位印度英雄Chakra The Invincible將於本月27日在NFT系例中亮相」，甚至預告將於Stan Lee生忌12月28日，出售6,880件與Stan相關的NFT作品。

Stan Lee Twitter貼文

該篇宣傳文發布後，隨即引起大眾強烈反對，粉絲認為這是借用「Marvel之父」的名聲以作炒作，這並不尊重逝者。事實上，NFT一直存在爭議，如網絡上出現NFT高價炒作和詐騙案件，有不少歐美人士也對其抵制。如今Marvel利用Stan Lee的名聲宣傳NFT，短時間內或難以擺脫大眾對NFT的負面印象。

【NFT】2021年區塊鏈最具影響力人物　製作成NFT畫像

【元宇宙】在元宇宙也要「扮靚」？　Ralph Lauren推出虛擬時裝系列

責任編輯：文睿

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