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【元宇宙】納斯達克推元宇宙指數、十大元宇宙股有哪些？　三星資產：會研究在港推元宇宙ETF

18:01 2021/12/15

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【元宇宙】納斯達克推元宇宙指數、十大元宇宙股有哪些？　三星資產：會研究在港推元宇宙ETF

納斯達克交易所今年9月推出元宇宙指數Nasdaq Yewno Metaverse Index，主要通過裝備硬件、內容以及平台三方面，選取與元宇宙概念相關的股份。該指數以1000點為基礎，截至周二美股收市時，報999.57點。

納市元宇宙指數在所有美國上市公司以及ADR中，挑選出40隻成分股組成指數。當中22間公司來自科技板塊，9間公司來自非必須消費品板塊，5間公司來自工業板塊，3間公司來自電訊板塊。亞馬遜（美：AMZN）、微軟（美：MSFT）、蘋果（美：AAPL）、Alphabet（美：GOOGL）以及已經更名為Meta的Facebook（美：FB）為該元宇宙指數比重頭五大的股份，佔比在7.56%至7.99%不等。

Fb母企或有意開拓元宇宙金融業務【下一頁】

除此以外，Nvidia（美：NVDA）、Visa（美：V）、萬事達卡（美：MA）、華特迪士尼（美：DIS）以及Adobe（美：ADBE）均晉身十大元宇宙指數成分股。

該元宇宙指數由納交所與美國科技公司Yewno共同開發。Yewno行政總裁Roberto Lazzarotto表示，相信元宇宙是可持續發展的趨勢之一，現時數碼化技術及應用的改革正在發生，未來虛擬現實（virtual reality）將會應用在更多不同的行業，預計這一趨勢亦將長遠地持續下去。

*逢港股交易日上午9時《ET開市直擊》為你分析市況，做好開市準備* 【立即收看】

 

庫克如何評論元宇宙熱潮？【下一頁】

三星資產管理以這一元宇宙指數作為參考，今年10月在韓國率先推出主動追蹤的元宇宙ETF，截至今日收市，這一ETF的升幅達24%。

三星資產管理ETF主管Jaewook Chung表示，公司正在探討將元宇宙ETF在香港及新加坡等市場推出的可能性，如果有機會，會考慮推出相關ETF，亦會考慮與其他公司合作在香港推出有關投資產品。

相關文章：【元宇宙概念】Roblox上季營收翻倍勝預期　股價盤前升20%

相關文章：【元宇宙概念】蘋果據報明年推出AR/VR頭盔傳和碩獨家代工　和碩：不評論

 

*道富環球投資管理特約：配置黃金ETF應對高通脹*【立即收看】

美股 元宇宙 ETF 奧多比（Adobe，美：ADBE） 華特迪士尼（Walt Disney，美：DIS） 萬事達卡（Mastercard，美：MA） 威士卡（Visa，美：V） 輝達（Nvidia，美：NVDA） 谷歌（美：GOOGL） 蘋果（Apple，美：AAPL）

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