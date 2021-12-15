【元宇宙】納交所推元宇宙指數、十大元宇宙股有哪些？　三星資產：會研究在港推元宇宙ETF

▲ 納交所推元宇宙指數、十大元宇宙概念股有哪些？ 三星資產：會研究在港推元宇宙ETF

納斯達克交易所今年9月推出元宇宙指數Nasdaq Yewno Metaverse Index，主要通過裝備硬件、內容以及平台三方面，選取與元宇宙概念相關的股份。該指數以1000點為基礎，截至昨日美股收市時，報999.57點。

該指數在所有美國上市公司以及ADR中，挑選出40隻成分股組成指數。當中22間公司來自科技板塊，9間公司來自非必須消費品板塊，5間公司來自工業板塊，3間公司來自電訊板塊。亞馬遜（美：AMZN）、微軟（美：MSFT）、蘋果（美：AAPL）、Alphabet（美：GOOGL）以及已經更名為Meta的Facebook（美：FB）為該元宇宙指數比重頭五大的股份，佔比在7.56%至7.99%不等。

除此以外，Nvidia（美：NVDA）、Visa（美：V）、萬事達卡（美：MA）、華特迪士尼（美：DIS）以及Adobe（美：ADBE）均晉身十大元宇宙指數成分股。

該元宇宙指數由納交所與美國科技公司Yewno共同開發。Yewno行政總裁Roberto Lazzarotto表示，相信元宇宙是可持續發展的趨勢之一，現時數碼化技術及應用的改革正在發生，未來虛擬現實（virtual reality）將會應用在更多不同的行業，預計這一趨勢亦將長遠地持續下去。

三星資產管理以這一元宇宙指數作為參考，今年10月在韓國率先推出主動追蹤的元宇宙美股ETF，截至今日收市，這一ETF的升幅達24%。

三星資產管理ETF主管Jaewook Chung表示，公司正在探討將元宇宙美股ETF在香港及新加坡等市場推出的可能性，如果有機會，會考慮推出相關ETF，亦會考慮與其他公司合作在香港推出有關投資產品。