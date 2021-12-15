【中概股風暴】美資資產管理公司TCW：很多美國上市中資公司已game over

▲ 美資資產管理公司TCW認為，很多美國上市中資公司已game over。

美國資產管理公司TCW Group董事總經理David Loevinger接受外媒訪問時指，很多美國上市的中資公司，基本上已結束遊戲（it’s essentially game over）。

美國證監會（SEC）通過了實施《外國公司問責法案（HFCAA）》的修正案，若美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）3年內無法取得所要求的外國上市公司審計底稿，以及申報是否為外國政府所有及控制，法例准許美國證監會可禁止有關股票交易，甚至除牌。

基於中美政府現時的互不信任程度，以及雙方關係短期內難以改善，Loevinger指相信未來幾年問題都無法改善。他預期，至2024年，大部份目前在美上市的中資公司已不再於當地上市，而是回歸香港或上海掛牌。對於滴滴出行（美：DIDI）於美國退市，Loevinger認為事件反映中概股已觸及轉捩點，中國政府不會容許美國監管機構自由存取中概股的內部審計文件。

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