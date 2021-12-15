  • 22°C
香港時間 : 20211215日 (三) 19:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【中概股風暴】美國資產管理公司：中概股已game over　中美關係數年內難改善

18:54 2021/12/15

分享：

【中概股風暴】美國資產管理公司：中概股已game over　中美關係數年內難改善

自滴滴出行（美：DIDI）宣布計劃從美國退市後，美國將商湯集團列入「黑名單」，中美關係更趨緊張，中概股出現大幅調整。美國資產管理公司TCW Group董事總經理David Loevinger接受外媒訪問時指，很多美國上市的中概股，「遊戲基本上已完結（it’s essentially game over）」。

Uber擬沽出滴滴股份【下一頁】

美國證交會（SEC）通過了實施《外國公司問責法案（HFCAA）》的修正案，若美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）3年內無法取得所要求的外國上市公司審計底稿，以及申報是否為外國政府所有及控制，法例准許美國證監會可禁止有關股票交易，甚至除牌。

中美緊張關係升溫，Loevinger指，相信中美兩國在未來幾年的問題都無法改善，預期2024年，大部份在美上市的中資公司已不再於當地上市，而是回歸香港或上海掛牌。對於滴滴於美國退市，Loevinger認為，事件反映中概股已觸及轉捩點，中國政府不會容許美國監管機構自由存取中概股的內部審計文件。

相關文章：

【中概股回流】瑞銀料明年上半年港股及IPO較審慎　逾50間美國上市中概股符合條件回流

【中概股風暴】拆解微博來港上市　股價下跌但市值無跌

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 ｜ 立即免費下載使用 【按此】

美股 中國概念股 除牌 滴滴出行 美國

下一篇文章

【元宇宙】納斯達克推元宇宙指數、十大元宇宙股有哪些？　三星資產：會研究在港推元宇宙ETF
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【中美角力】航拍機龍頭大疆、AI 獨角獸曠視等8中企傳被美國列入投資黑名單
【中美角力】航拍機龍頭大疆、AI 獨角獸曠視等8中企傳被美國列入投資黑名單
【美國加息】大摩CEO：加息是為經濟下滑儲彈藥　「聯儲局應加息十次　利率才回到正常水平」
【美國加息】大摩CEO：加息是為經濟下滑儲彈藥　「聯儲局應加息十次　利率才回到正常水平」
【人幣定存】人幣定存高息王13.88厘最後召集 精挑短中長期賺盡之選
【人幣定存】人幣定存高息王13.88厘最後召集 精挑短中長期賺盡之選
【2022展望】星展香港予恒指目標價28500點　列十大首選股（附個股目標價）
【2022展望】星展香港予恒指目標價28500點　列十大首選股（附個股目標價）
【港元定存】跨年港元搶存戰提早開打　6.88厘成高息王
【港元定存】跨年港元搶存戰提早開打　6.88厘成高息王
【周焯華受查】周焯華遭催5個營業日內還款逾3億元　太陽城復牌跌近一成後倒升7%
【周焯華受查】周焯華遭催5個營業日內還款逾3億元　太陽城復牌跌近一成後倒升7%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款