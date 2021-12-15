【女股神】Cathie Wood：金融市場最大風險是通縮而非通脹　看好「待在家中」股

有女股神之稱的方舟投資創辦人Cathie Wood周二（14日）重申來年金融市場和經濟面臨的最大風險是通縮而非通脹。

Cathie Wood預計美國經濟在未來一年的增長將低於許多經濟學家的預期，促使民眾把目光重新轉向「無論經濟背景如何都可以增長」的創新型公司。

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Cathie Wood認為能從「待在家中」趨勢中受惠的公司，可被視為創新板塊之一，當中包括Tesla（TSLA）和生物技術股票。她表示債券市場顯示通脹預期正在放緩以及大宗商品價格普遍下跌的跡象，都支持上述觀點。

受通脹和對加息憂慮影響，Cathie Wood旗下旗艦基金Ark Innovation Fund（ARKK）在今年迄今下跌24％，遠差於同期標準普爾500指數上漲24%的表現。對此，Cathie Wood表示，雖然今年迄今為止基金表現出現虧損，但仍對基金的戰略充滿信心。

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責任編輯：黃苑筠