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【通脹高企】英國上月通脹按年升5.1% 創10年新高

環球經濟金融 18:04 2021/12/15

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英國國家統計局周三（15日）公布最新消費者物價指數（CPI），11月物價指數按年升5.1%，較10月大幅上升0.9個百分點，再創10年以來新高。英倫央行將於周四（16日）議息，通脹持續的情況可能增加央行加息壓力。

英倫銀行警告 比特幣或會一文不值 【下一頁】

英國國家統計局（ONS）指上月物價指數按年升至5.1%，再創2011年9月以來新高。早前有分析預測上月通脹率為4.7%，英倫央行預計通脹於2022年春季才達至5%，如今實際通脹升幅已遠超市場及央行預期。此外，上月CPI亦按月升0.7個百分點，同樣超乎預期。

ONS指，各種商品及服務價格均錄得升幅，當中以能源及運輸成本升幅最多，高於預期的4.7%。ONS首席經濟學家菲茨納（Grant Fitzner）表示， 燃料能源、服裝及二手車開支上升是物價上升主要原因。

數據顯示，燃料價格上月升至每升145.8便士，創有紀錄以來最高；另因新車零件的供應鏈問題，導致對二手車需求增加，推高售價。若撇除能源、食品、酒精及煙草價格的核心通脹，亦按年升4%，遠超所有市場預測，創1992年以來新高。

英國月底Omicron變種恐日增100萬宗 專家估計 【下一頁】

英倫央行將於周四（16日）議息，通脹持續會為央行加息帶來壓力。但大多數分析都認為，央行周四對加息會採取觀望態度。畢馬威（KPMG）首席經濟師Yael Selfin 指，相信央行在會議過後不會加息，因為需更多時間評估Omicron變種對經濟及通脹帶來的影響。

國際貨幣基金組織（IMF）周二（14日）預測，英國通脹率將在明年第2季飆升至5.5%，創30年新高，警告英倫央行切勿不作為。央行承認需要加息壓抑通脹，但由於保就業補貼計劃（furlough scheme） 於9月結束，需評估對經濟帶來的影響，因此推遲加息計劃。

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責任編輯：郭麗明

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