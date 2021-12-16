▲ 平安頤年城，打造康養新標準

中國保險業市場經過多年來的粗放式發展，原有的保險產品種類及設計已經難以符合社會需求。要開拓更廣闊市場，保險業必須要其他行業合作，當中醫療健康產業最能與保險業建立協同效應。中國整體社會步向高齡化，醫療健康產業的服務需求不斷增加，只要保險業融入客戶日常生活場景，為保險「注入溫度」，實施「保險+醫療」或「保險+健康管理」的戰略變革，把原有的保險產品與醫療服務結合，推出帶有健康管理服務的保險產品，取代原有保險服務與客戶之間的低互動情況，自然能建立獨特的市場，拉開與競爭對手的差距。

中國壽險市場現時同時面臨三方面的改革壓力：就業市場、產品競爭和客戶需求。就業市場方面，由於人口老化，2020年勞動人口錄得8.9億，較2015年的高峰9.1億減少了2000萬，未來只會繼續緩緩減少。同一時間，人均收入上升，零工經濟的就業職位增加，令從事保險業的人數不斷下降。過去保險公司依賴代理人「人海戰術」增加人手，但這個模式正在面臨考驗。

2015年，原中國保險監督管理委員會發佈《關於保險仲介從業人員管理有關問題的通知》，取消了保險仲介從業人員資格核准審批，保險代理人數目由此開始快速擴張。據申萬宏源研究資料顯示，保險代理人數量從2015年的471萬人增加至2019年的912萬人，四年來增幅為93.6%，但在2020年，人數開始回落，當年保險代理人數量為844萬人。

產品競爭方面，相同類別的保險產品數目與日俱增，加上互聯網保險崛起，令保險市場出現前所未有的競爭程度。客戶需求方面，94%人口手上已經有了基本醫保，但由於人們對各種醫療服務的需求增加，原有的醫保範圍已經不足以滿足市場需求，加上高質醫療服務非常匱乏，均導致服務需求和供應嚴重錯配。假如市場不痛定思痛改革，中國壽險市場發展將會墜入嚴重困局。

為應對市場變化，中國平安保險（集團）股份有限公司（02318）（下稱中國平安）致力在渠道和產品方面徹底改革。中國平安推動保險從業員專業化和精英化，集中調配資源建立精英團隊和培訓新人，銳意提升保險從業員質素，同時在營運方面上加強數碼化及標準代管理準則，更方便管理從業員團隊。至於產品設計是中國平安的改革大計中的核心，除了致力為客戶提供適合的產品，也融入健康管理及高端養老服務，務求客戶在服務體驗過程中感受到無比關懷，最終建立差異化競爭優勢。

為產品注入溫度

中國平安聯席首席執行官陳心穎曾指出，平安壽險客戶的需求並不是簡單的金融保障，而是「保障 + 差異化的服務」，因此，平安壽險改革的重要政策就是融合醫療服務與保險服務，在壽險中加入健康醫療管理和養老管理。

中國平安在多年前，便已經提出「有溫度的保險」，聚焦國民健康和養老新需求。持續的科技投入令中國平安能更容易向「有溫度的保險」方向發展，而公司現時的「科技+醫療」醫療產業生態圈策略領先市場，不僅能滿足客戶的保險與金融需求，更能滿足客戶在醫療、健康、養老、生活等長期高頻需求，每位新客戶均可獲各自專屬的「全科醫生」、「養老管家」，時刻享受到平安的健康管理、醫療管理、慢病管理、重疾管理、養老管理等一系列充滿溫暖和關懷的服務。

▲ 數據：2021年1-6月

簡單來說，中國平安「有溫度的保險」分為兩大範疇：「保險+健康管理」和「保險+高端養老」。

平安臻享RUN健康服務計劃是中國平安今年9月時推出的星級服務，當中運用了中國平安的醫療生態圈核心優勢，而「平安臻享RUN」聚焦於健康、亞健康、醫療、慢性病、嚴重疾病五大類場景，為客戶提供涵蓋私人醫生、私人教練、門診預約、陪診服務、手術後護理、危疾專案等12項核心服務，貫穿了整個健康醫療需求的生態鏈，為客戶建立健康管理和風險保障的一站式解決方案，客戶因此能享受貼身、全生命週期的服務，中國平安也能因此建立差異化競爭壁壘。

「保險+養老」業務模式經過研究和探索多年後，中國平安積極發展「高品質康養+居家養老」一體化模式，今年上半年發佈了「平安臻頤年」康養品牌及首個高端產品線「頤年城」。「平安臻頤年」客戶通過康養社區入住權益和保單相結合的方式，投保平安臻頤年體系產品，即可享受按照「臻標準」服務體系所建立的生活體驗。

中國平安在今年第三季度更發佈「高端康養2.0」目標，進一步提升服務質素，而高端康養項目有助於中國平安提升壽險核心業務的價值。高端康養的客戶群來自高淨值客戶，一般來說他們的壽險保單價值率較高，因此有助提升壽險新業務價值。再者，康養提供日常陪伴服務，也可提高保險客戶的忠誠度，有助鞏固客戶群。

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