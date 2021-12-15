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【互聯網監管】騰訊：防止未成年人沉迷網遊仍存技術及理念挑戰　每日約686萬賬號觸發人臉識別

股市 17:48 2021/12/15

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【互聯網監管】騰訊：防止未成年人沉迷網遊仍面臨技術及理念挑戰　每日約686萬賬號觸發人臉識別

內地嚴限未成年人網遊，騰訊 （00700） 未成年人保護（簡稱：未保）體系負責人、騰訊用戶平台部總經理鄭磊接受內媒訪問時稱，截至11月，平均每天有686萬個賬號在登錄環節觸發人臉識別，超70%的賬號因拒絕或未通過驗證，被納入防沉迷監管。

防未成年沉迷舉報平台 已受理及核查341款遊戲和平台，看【下一頁】

*逢港股交易日上午9時《ET開市直擊》為你分析市況，做好開市準備* 【按此即睇】

騰訊在2017年推出成長守護平台，幫助家庭管控未成年人遊戲行為的重要方式，鄭磊介紹稱，目前已經有將近6000萬家庭在使用騰訊成長守護平台的小程序。

針對騰訊上季遊戲收入增速下滑，鄭磊表示，變化並不完全是因為「未保」政策的落地，未來游戲行業還是要看具體IP玩法、遊戲技術落地等帶來的產品層面的革新，更多還是聚焦於行業長期趨勢。

鄭磊表示，集團已成立幾十人規模的未保核心團隊，通過該集團公司級別的聯合項目團隊來進行技術與落地方面的協助。鄭磊透露該方面的成本高達億元級別，且該項目在使用與落地過程中基本從未遇到過任何財務或公司審批上的阻礙。

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港股 騰訊控股（00700） 騰訊

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