英劇《The Crown》屢惹爭議 威廉母校拒借場拍攝

英國劇集《The Crown》講述英國王室故事，開播以來口牌及收視極佳，但屢次遭刑王室成員抨擊內容失實。包括威廉王子在內多名王室成員曾就讀的英國名校伊頓公學日前表明，不會借出場地予《The Crown》拍攝。

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英國《每日郵報》報稱，伊頓公學（Eton College）回覆查詢時明言，因《The Crown》遭到多方批評，不希望與劇集有任何關係，意味伊頓公學不會成為《The Crown》的拍攝場地。

《The Crown》的串流平台Netflix去年在Twitter上發文，宣傳已故戴安娜王妃（Princess Diana）的紀錄片。但當中用上的影片被指，暗示王儲查理斯（Prince Charles）現任妻子卡米拉（Camilla Parker Bowles）早已介入戴安娜的婚姻，因而飽受批評。

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Netflix發言人否認曾向伊頓公學提出拍攝要求，但確認新一季的拍攝中，學校的拍攝場地已選定另一間名校溫徹斯特公學（Winchester College）。

伊頓公學自創辦以來一直培育多位英國王室成員，包括威廉王子（Prince William）﹑哈里王子（Prince Harry）及戴安娜王妃胞弟斯潘塞（Charles Spencer）。伊頓亦曾培育20位英國首相，包括現任首相約翰遜（Boris Johnson）。

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責任編輯：吳漢培