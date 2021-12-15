【公屋裝修】跟2兒子同住 25萬裝修380呎公屋 間3房各擁私人空間 淨色木板投兒子所好

香港一屋難求，有不少人也指若能分配到公屋便有如中了六合彩頭獎一般的幸運，那麼既然如此，在裝修設計上當然要下一番功夫，以打造屬於自己與家人的安樂蝸。是次要介紹的單位位於火炭的駿洋邨，面積為380呎，居住了5個人，而裝修費用為約25萬，全屋以現代簡約風為主。

單位原則為長形，有一梗廚及梗廁，但沒有梗房，加上單位屬清水樓，戶主在收樓時只會有簡單的水泥地、白色牆面及瓷磚。而由於戶主家中居住了5人，當中包括戶主夫婦、弟弟、哥哥及其女友，因此戶主要求需間出3房，以便各人也擁有自己的空間。另外，戶主也要求全屋需要有足夠的儲物空間。

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在特色上，由於戶主的2個兒子均不喜歡木紋色調及配搭，因此設計師除了在戶主的房間上有使用木紋色外，其餘單位各空間也多數會選用淨色木板為主，以配合戶主兒子的喜好，而全屋則主要走現代簡約風，以白和灰色為主。

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戶主和設計師在全屋單位的裝修設計上也花了不少心思。整個客廳最為吸睛的莫過於其白色歐式石膏磚紋特色牆並配燈槽及射燈，使整個客廳增添了不少時尚、豪華及溫暖的感覺。 而為了增加儲物空間，設計師打造了一個c型的藍配白色的落地儲物櫃，當中不但有儲物及陳列的空間，更配有一矮鞋櫃，方便戶主出門時能坐下換鞋及放鞋，盡顯貼心之處。

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設計師為了洗手間能騰出更多的空間，於是使用了一黑格趟門，而這趟門也為屋內添加一分型格和現代感。另外，廁所內也有一泥水色調的六角磚特色牆，使廁所色調不會過於單調，趣味感大增，而為了方便戶主梳妝打扮及儲物，入內也有一鏡櫃及洗手台下櫃。

雖然全屋間出了3房，但感覺並不會過於侷促，同時也為各人保留了私人空間。 為了盡用空間，設計師把戶主兩名兒子的房間並排，形成眼鏡房格局。而兩間房也主要用了仿水泥紋為主，其中一間房打造了入牆式暗衣櫃及儲物櫃桶，以仿水泥紋把其隱藏於內 ，而另一間房的儲物櫃桶則用了粉紅色，使房間色調不會過於灰沉，另外其床頭也造了一滲光效果，增加溫暖感覺。

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設計師指戶主夫婦喜愛木紋的配搭，所以其在主人房內增添了木紋元素，入內有一白配深木紋色的落地儲物櫃、衣櫃，而衣櫃當中做了一縷空設計作床邊櫃之用，以方便戶主擺放雜物。在廚房上，由於單位是租的，因此沒有做任何間隔改動，而設計師造了一白配黑的上下排L型廚櫃，以增加收納空間和使戶主在做飯時更靈活走動。

費用： 清拆$10000

水電$20000

泥水工程$40000

油漆$35000

木工$20000

傢俬$100000

其他材料，木門，鋁門，磚，潔具$25000 合共：約25萬

*資料及圖片由尚迎室內設計有限公司提供

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責任編輯：關海儀