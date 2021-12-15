【潛力股精選】孫運喜：青島港（06198） 股市 17:40 2021/12/15 分享： 港股午後急回，恒生指數全日跌215點，收報23420點。《iMoney》主編孫運喜今日推介青島港 （06198） ，指其市盈率低、息率高，加上公司回購，立即點擊收看買賣策略。 重溫《ET講股通》足本版 - 孫運喜分析港股後市去向：【按此速睇－附Time code】 *同場加映：重溫今早《ET開市直擊》唐牛為你分析電力、內房、物管前景* 欄名 : 潛力股精選 最新專欄文章 更多 【潛力股精選】孫運喜：同仁堂國藥（03613） 2021/12/14 【潛力股精選】孫運喜：同仁堂國藥（03613） 【潛力股精選】梁耀康：中聯重科（01157） 2021/12/13 【潛力股精選】梁耀康：中聯重科（01157） 【潛力股精選】本周6隻潛力股一次過睇晒 2021/12/10 【潛力股精選】本周6隻潛力股一次過睇晒 【潛力股精選】孫運喜：麗珠醫藥（01513） 2021/12/10 【潛力股精選】孫運喜：麗珠醫藥（01513） 【潛力股精選】梁耀康：中國旺旺（00151） 2021/12/09 【潛力股精選】梁耀康：中國旺旺（00151） 電力 青島 回購 指數 恒生指數 孫運喜 青島港（06198） 市盈率 港股