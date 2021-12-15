  • 22°C
香港時間 : 20211215日 (三) 18:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【潛力股精選】孫運喜：青島港（06198）

股市 17:40 2021/12/15

分享：

港股午後急回，恒生指數全日跌215點，收報23420點。《iMoney》主編孫運喜今日推介青島港 （06198） ，指其市盈率低、息率高，加上公司回購，立即點擊收看買賣策略。

重溫《ET講股通》足本版 - 孫運喜分析港股後市去向：【按此速睇－附Time code】

*同場加映：重溫今早《ET開市直擊》唐牛為你分析電力、內房、物管前景*

欄名 : 潛力股精選

最新專欄文章 更多

【潛力股精選】孫運喜：同仁堂國藥（03613）
2021/12/14
【潛力股精選】孫運喜：同仁堂國藥（03613）
【潛力股精選】梁耀康：中聯重科（01157）
2021/12/13
【潛力股精選】梁耀康：中聯重科（01157）
【潛力股精選】本周6隻潛力股一次過睇晒
2021/12/10
【潛力股精選】本周6隻潛力股一次過睇晒
【潛力股精選】孫運喜：麗珠醫藥（01513）
2021/12/10
【潛力股精選】孫運喜：麗珠醫藥（01513）
【潛力股精選】梁耀康：中國旺旺（00151）
2021/12/09
【潛力股精選】梁耀康：中國旺旺（00151）
電力 青島 回購 指數 恒生指數 孫運喜 青島港（06198） 市盈率 港股

上一篇文章

【互聯網監管】騰訊：防止未成年人沉迷網遊仍存技術及理念挑戰　每日約686萬賬號觸發人臉識別

下一篇文章

【異動股】百濟神州A股首掛挫逾16%　H股跟跌7%、美股盤前齊挫
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【李嘉誠增持】李嘉誠全資增持長實、罕有未夥李澤鉅權益公司　父子權益水平趨同
【李嘉誠增持】李嘉誠全資增持長實、罕有未夥李澤鉅權益公司　父子權益水平趨同
【港股市況】議息結果公布前恒生指數跌215點　藥明生物、藥明康德挫近兩成　阿里巴巴股價逆市升近2%（不斷更新）
【港股市況】議息結果公布前恒生指數跌215點　藥明生物、藥明康德挫近兩成　阿里巴巴股價逆市升近2%（不斷更新）
【美股期貨】儲局議息結果公布前　道指期貨升68點、納指期貨升0.1%（不斷更新）
【美股期貨】儲局議息結果公布前　道指期貨升68點、納指期貨升0.1%（不斷更新）
【港股ADR+夜期】阿里美股高港4%　夜期收市升30點（不斷更新）
【港股ADR+夜期】阿里美股高港4%　夜期收市升30點（不斷更新）
【內房危機】上交所要求世茂解釋系內交易、世茂續跌半成、世服反彈　摩通：世茂系內併購危險先兆（第三版）
【內房危機】上交所要求世茂解釋系內交易、世茂續跌半成、世服反彈　摩通：世茂系內併購危險先兆（第三版）
【內房危機】廣東省工作組據報要求恒大暫停處置所有資產　此前海口8幅地遭政府無償收回　恒大曾跌逾3%創新低
【內房危機】廣東省工作組據報要求恒大暫停處置所有資產　此前海口8幅地遭政府無償收回　恒大曾跌逾3%創新低
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款