128 WATERLOO現樓單位+會所登場　帶你睇400萬豪裝逾1,200呎單位

何文田128 WATERLOO新盤由萊蒙國際及俊和發展，項目近日現樓落成，發展商開放現樓單位及會所予傳媒。

現樓示範單位為項目18樓H室，屬四房雙套連工作室間隔，實用面積1,258平方呎，連44平方呎露台及16平方呎工作平台。發展商表示，室內裝修費用約400萬元。

單位圖片

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發展商表示，項目現已沽出30伙，套現4.5億元，將會視乎反應加推，預計加推單位價格會調升約2%至4%。項目同時開放現樓會所。

128 WATERLOO會所設施

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資料顯示，128 WATERLOO位於何文田窩打老道128號，共提供110伙，戶型涵蓋一房至五房房，實用面積由331至3,445平方呎不等。

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