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出回憶錄涉濫用公帑 紐約前州長需上繳近4000萬

環球社會熱點 17:51 2021/12/15

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美國紐約前州長科莫被多名女性指控涉嫌性騷擾，已於8月辭職。科莫此前出版回憶錄，講述任內抗疫情況，大賺510萬美元（約3,978萬港元）。惟美國紐約州道德委員會周二裁定，科莫出版回憶錄過程涉及濫用公帑，需在30日內上繳出版回憶錄所得。

CNN炒紐約前州長胞弟 因濫用職權介入兄性醜聞案 【下一頁】

科莫（Andrew Cuomo）撰寫的回憶錄《American Crisis: Leadership Lessons from the COVID-19 Pandemic》已於去年出版，他在撰寫時曾承諾，會利用自己工暇時間書寫，亦不會利用紐約州任何政府資源。

惟紐約州公共道德聯合委員會（Joint Commission on Public Ethics，簡稱JCOPE）上月裁定，科莫違反JCOPE協議條款。包括要求政府僱員協助撰寫，及向JCOPE隱瞞已經確認的出版合同及付款交易資料等。

JCOPE上月已撤回出版批准，周二（14日）再以12比1的投票結果裁定，科莫需上繳出版所得。JCOPE表示，科莫需在30日內上繳款項，若未能在限期前上繳，會要求司法部協助執行命令。

紐約前州長科莫被正式起訴 料下周被捕 【下一頁】

據《紐約時報》報道，科莫透過出版回憶錄共獲利510萬美元，其中包括在去年約312萬美元（約2,434萬港元）的首期支付。但美國媒體《Democrat and Chronicle》報道，扣除稅收及開支後，科莫去年淨收入約為150萬美元（約1,170萬港元），其中50萬美元（390萬港元）已捐給紐約慈善組織。

科莫辦公室提供文件顯示，科莫將剩餘100萬美元（780萬港元）轉入其女兒的信託基金。

科莫代表律師麥奎爾（Jim McGuire）表示，JCOPE命令違反憲法，已經超出其權限。他更形容，命令是出於政治利益，而非事實和法律。若JCOPE尋求強制執行命令，他將提出上訴。

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責任編輯：李俊儀

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