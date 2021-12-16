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【Microsoft】為自助維修鋪路？　iFixit夥微軟推出推出官方維修工具套裝

科技 10:00 2021/12/16

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不過該產品並非一般消費者可以購買，銷售對象僅限於取得iFixit認證的iFixit Pro維修人員、微軟授權的服務供應商、微軟體驗中心以及微軟商業（Microsoft Commercial）的客戶。

DIY維修教學網站iFixit宣布，將與微軟合作推出Surface產品的官方認證維修工具套裝，並計劃在iFixit平台上售賣。不過該產品並非一般消費者可以購買，銷售對象僅限於取得iFixit認證的iFixit Pro維修人員、微軟授權的服務供應商、微軟體驗中心以及微軟商業（Microsoft Commercial）的客戶。

【Google】又一回憶將消失！ Google工具列正式步入歷史

是次共推出3款維修工具，包括Surface屏幕的黏合框架，可在更換Surface屏幕時，以具備重量的框架將屏幕正確地壓進裝置中；可安全移除Surface螢幕的工具；以及在打開Surface裝置時，可用來保護裝置內部元件的電池蓋。iFixit也正手撰寫新的Surface維修手冊。

【實用工具】方便用戶！ Adobe推出Creative Cloud Express免費App

以往電子產品生產商並不鼓勵用戶透過官方以外的渠道，或是自己維修產品，但近來消費者憑應擁有維修權利的聲音已從歐洲蔓延至美國。當中蘋果除了逐漸擴大第三方維修計劃外，也準備在明年設立自助維修的線上商店，讓使用者可以自行購買官方零件用作維修蘋果產品。目前微軟僅支援商家維修，但未來可能會協助使用者自行維修，以減少全球的電子垃圾。

【WhatsApp】語音愛好者福音！ WhatsApp新增語音預覽功能

記者：廖淑瑩

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