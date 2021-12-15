【職場熱話】臨收舖遇港女客進店 卻稱無現金兼PAYME失靈 店員好心呆等提款1小時 一句無情話結局超慘

相信每一個人工作也不容易，然而若遇上一些麻煩的客人更是使人崩潰。近日有網民於網上討論區發文，指自己是一間店舖的銷售員，最近遇上了一位「搞事兼白撞」的客人，稱自己不惜犠牲下班的私人時間，為的是不忍心那位客人山長水遠到來購物卻因店鋪關門而失望而回，但最終下場卻超慘。

樓主經歷：

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此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指出，「對別人仁慈，便是對自己殘忍。」，「真是太過份了，好心沒好報。」，也有人指，「下次臨下班前的電話記得千萬不要接。」。

另有網民指，「歷史教我們不要當好人，好人只會讓人欺負。」，「其實看到別人正準備收舖便不應該進去購物。」，「由你等她的那一刻便經已是一個錯。」。

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責任編輯：關海儀