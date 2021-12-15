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【Omicron變種】英專家盤點5大症狀 唔同以往變種

環球社會熱點 17:28 2021/12/15

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Omicron變種近期於英國肆虐，政府更預計英國每日增20萬宗Omicron變種個案，並於2日内成為主流病毒株。牛津大學教授、英國疫苗工作組顧問貝爾盤點感染Omicron變種的症狀有別於過往變種，更盤點出5大關鍵症狀。

【美國疫情】康奈爾大學一周逾900確診 多數感染Omicron 【下一頁】

貝爾（John Bell）出席英國廣播公司（BBC）節目時表示，他們目前發現Omicron變種的綜合症狀與以往變種相當不同。（One of the things we do know is the syndrome is rather different.）

以下為5大主要症狀及注意事項：

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貝爾特別提到肌肉疼痛是感染Omicron變種後的顯著症狀，而公共衛生專家目前仍未找到出現這個症狀的原因。

他引述包括來自南非及英國疫情研究應用程式Zoe App的數據指，其餘感染Omicron變種後的異常症狀包括腸胃不適及排稀便。

【Omicron變種】輝瑞等疫苗難抵抗 美研究：需第3針 【下一頁】

有研究Omicron變種的南非最大醫療保險公司 Discovery Health行政總裁Ryan Noach表示，醫生留意到Omicron變種患者最常見的早期症狀為喉嚨沙啞，其次是鼻塞、乾咳和肌肉疼痛。

雖然大多數個案僅出現較輕微症狀，但他強調這不代表Omicron變種毒性較低。

而率先通報Omicron變種的南非醫生庫切（Angelique Coetzee）表示，未接種新冠疫苗患者的肌肉疼痛及頭痛等症狀似乎更嚴重，持續時間通常也更長。

庫切也敦促出現上述兩項症狀的人士，應接受新冠病毒檢測。

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責任編輯：鄭錦玲

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