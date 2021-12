【Omicron變種】英國患者有6大症狀 唔同以往變種（第二版）

Omicron變種近期於英國肆虐,單日確診Omicron變種人數破1.2萬再創新高。牛津大學教授、英國疫苗工作組顧問貝爾早前表示,感染Omicron變種的症狀有別於過往變種。而英媒更盤點出6大關鍵症狀。

(第二版更新第6個Omicron變種罕見症狀)

貝爾(John Bell)上周出席英國廣播公司(BBC)節目時表示,他們目前發現Omicron變種的綜合症狀與以往變種相當不同。(One of the things we do know is the syndrome is rather different.)

以下為6大主要症狀及注意事項:

貝爾特別提到肌肉疼痛是感染Omicron變種後的顯著症狀,而公共衛生專家目前仍未找到出現這個症狀的原因。

他引述包括來自南非及英國疫情研究應用程式Zoe App的數據指,其餘感染Omicron變種後的異常症狀包括腸胃不適及排稀便。

科學家利用倫敦疫情數據,分析ZOE App研究内記錄的陽性個案症狀數據,並與Delta變種10月初仍為主要病毒株時的數據進行比較。

分析結果顯示,只有50%的Omicron變種患者出現發燒、咳嗽、喪失嗅覺或味覺這三個典型的症狀。而他們特別關注有部分患者感染Omicron變種後,出現食慾不振這個罕見症狀。

有研究Omicron變種的南非最大醫療保險公司 Discovery Health行政總裁Ryan Noach表示,醫生留意到Omicron變種患者最常見的早期症狀為喉嚨沙啞,其次是鼻塞、乾咳和肌肉疼痛。

雖然大多數個案僅出現較輕微症狀,但他強調這不代表Omicron變種毒性較低。

而率先通報Omicron變種的南非醫生庫切(Angelique Coetzee)表示,未接種新冠疫苗患者的肌肉疼痛及頭痛等症狀似乎更嚴重,持續時間通常也更長。

庫切也敦促出現上述兩項症狀的人士,應接受新冠病毒檢測。

