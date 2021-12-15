【職場熱話】新公司見工面試 老闆以身上煙味大為由拒絕聘請 求職者感無辜喊冤

不知道大家在面試時有沒有遇過一些令人哭笑不得的事呢？近日有網民於網上討論區發文，指自己最近到一間公司見工面試，然而那公司老闆以他吸煙為由，決定不聘請他，可是樓主指自己並不吸煙，只是去公司的路途上有很多人吸煙，身上才會有煙味，最後樓主認為不聘請自己不打緊，只是不應冤枉他。

樓主經歷:

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【職場熱話】公司聘請50歲大叔作補替 未料入職不足半小時即走 破新人離職最快紀錄 【下一頁】

同場加映：【青姐話】虎頭蛇尾 睇淡有理

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指出，「這算是歧視的一種嗎？」，「其實他只是隨便找了一個不請你的籍口罷了。」，也有人指，「你應該為他不聘請你而感到慶幸。」。

另有網民指，「早一些知道這公司的處事和理解手法也是好的，證明你們不適合彼此便不要浪費大家時間吧！」。

同場加映：【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：關海儀