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【樓市熱話】 欲買2房半新樓 港男預算約700萬 心儀3屋苑選樓感困難

理財智慧 18:13 2021/12/15

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不知道大家在買樓時，首選會考慮的條件是甚麼呢？近日有網民於網上討論區發文，指自己最近打算買一個2房半新樓單位，然而在資金預算不多的情況下，他心儀3個屋苑，分別是深井碧堤半島、荃灣翠豐臺或馬灣珀麗灣，而它們的樓齡也差不多，樓主指自己平日上班會三邊走，主要在南昌、九龍東及灣仔，因此向網民詢問意見該選那一個屋苑才好。

樓主經歷：

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【樓市熱話】欲翻新放售單位決定封盤   地產經紀竟擅自帶客入屋參觀   業主感生氣兼意外 【下一頁

同場加映：【青姐話】虎頭蛇尾 睇淡有理

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指出，「 這個價位若想要兩房，便只好犧牲交通了。」，「 有沒有想過黃金海岸周邊的屋苑？若有車應該也方便。」，也有人指，「 荃灣翠豐臺行出荃灣市中心也只不過10分鐘，交通也方便。」。

另有網民指，「 若選馬灣，裝修和搬傢俬會十分麻煩，因為即使坐小巴也要10-15分鐘才能到達，交通太不便了。」。

同場加映：【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識

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責任編輯：關海儀

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