【電子消費券】八達通第三期1000元消費券　即日起開始領取

▲ 【電子消費券】八達通第三期1000元消費券 最快周四開始領取

八達通卡公司提醒，首批約300萬名在今年8月1日以八達通領取消費券的市民，若在11月底的「合資格消費」金額達4,000元，即可於12月16日起開始領取第3期的1,000元消費券。至於「合資格消費」金額未足4,000元的用戶，只要在明年2月28日或之前，「合資格消費」累積至4,000元，最後一期消費券便會在達標後的下一個月16日發放。

換言之，首批用八達通領取消費券的市民，即使其「合資格消費」累積總額在11月底未達到4,000元，仍有充足時間繼續消費。

領取第3期消費券的方法與過往一樣，市民可透過八達通App、指定便利店和超級市場，以及港鐵站、輕鐵客務中心、指定碼頭和公共運輸交匯處的公共交通費用補貼領取站和八達通服務站領取消費券。

八達通表示，由8月1日派發第一期消費券至11月下旬，日均零售交易金額及筆數，較今年首7個月分別上升2倍及1.5倍。臨近佳節及婚嫁旺季，八達通預料市民消費意欲持續高企。

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