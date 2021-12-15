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【支付平台】Adyen疫情下開拓酒店客　融合線上線下支付、免卻雙重登記信用卡不便

Hot Talk 17:07 2021/12/15

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荷蘭支付平台Adyen疫情下進一步開拓酒店業客戶。

荷蘭支付平台Adyen於2017年進軍香港，公司主要業務是為商戶提供線上及線下支付服務，客戶以零售、航空公司及網上訂閱服務供應商為主，近年疫情下亦進一步開拓酒店業客戶。

Adyen香港區主管鄧啟俊表示，疫情期間遊客減少，酒店反而有較多時間投放心力於提升支付服務上。他續指，大部份酒店線上及線下分別使用兩間不同支付服務供應商，因此入住人士以信用卡網上預訂房間後，往往於入住時需再次在大堂登記處提供信用卡資料。鄧啟俊指，Adyen融合了線上及線下支付服務，故選用其支付服務的酒店，可毋須要求入住人士雙重登記信用卡資料，減省不便之餘，疫情下亦有助減少酒店大堂聚集人數。

鄧啟俊透露，Adyen的業務暫時主要仍以線上支付服務為主，因公司是以提供線上支付解決方案起家，而線下支付業務則推出了約5至6年時間。本港商戶方面，他指不少本港商戶都未必會主動探索創新支付服務，選擇支付服務供應商時，價格仍是首要考慮，故有需要讓本港客戶認識更多相關資訊。

相關文章﹕

Adyen夥支付寶　給阿里提供更多支付選擇

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記者﹕余倩敏

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