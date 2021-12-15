【美國制裁】傳美國列中國生科企業入實體清單 香港上市生物科技股急插 藍籌股藥明生物跌近兩成

外媒報道，美國商務部或於明日（16日）將超過20間中國企業列入實體清單，當中包括部分生物科技公司，美國商務部並未作出回應。

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憂慮行業將受到美國制裁，四大醫藥合同外包服務商齊急跌，藍籌股藥明生物 （02269） 跌19.2%，昭衍新藥 （06127） 跌16.3%，泰格醫藥 （03347） 跌8.5%，藥明康德 （2359） 跌19.1%。

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