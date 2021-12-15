【WhatsApp】 WhatsApp推新功能 增設語音預覽 可重播已錄製的錄音

WhatsApp一直以來都有提供語音功能，但無法預覽語音令不少用戶的煩惱。近日繼增加了播放錄音速度調節功能外，WhatsApp再宣布添新服務語音預覽功能，讓使用者可以在完成錄音後重播。

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WhatsApp母公司Meta表示，有關功能適用於iOS、 Android、網頁版以及電腦版本，並將於數週內逐步向用戶推出。

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WhatsApp是次更新的錄音功能，用戶只要在完成錄音後按下暫停的按鈕，便會出現預覽語音的選項，與此同時，按下三角形播放圖標即可重播剛剛已錄製的錄音，若對錄音感到滿意，便可使用發送按鈕把其發送，但假若不滿意該錄音，按圾桶圖標即可刪除。

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責任編輯：羅浩濂