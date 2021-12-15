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【WhatsApp】 WhatsApp推新功能 增設語音預覽 可重播已錄製的錄音

環球政經 17:02 2021/12/15

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WhatsApp一直以來都有提供語音功能，但無法預覽語音令不少用戶的煩惱。近日繼增加了播放錄音速度調節功能外，WhatsApp再宣布添新服務語音預覽功能，讓使用者可以在完成錄音後重播。

同場加映：【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識

【元宇宙】Facebook母企斥資6000萬美元　收購美國一間銀行Meta商標 【下一頁

WhatsApp母公司Meta表示，有關功能適用於iOS、 Android、網頁版以及電腦版本，並將於數週內逐步向用戶推出。

【兼職推介】中海物業請兼職客戶服務主任 負責解答客戶查詢 時薪70元至75元 【下一頁

    點擊圖片放大
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WhatsApp是次更新的錄音功能，用戶只要在完成錄音後按下暫停的按鈕，便會出現預覽語音的選項，與此同時，按下三角形播放圖標即可重播剛剛已錄製的錄音，若對錄音感到滿意，便可使用發送按鈕把其發送，但假若不滿意該錄音，按圾桶圖標即可刪除。

同場加映：【青姐話】虎頭蛇尾 睇淡有理

 

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責任編輯：羅浩濂

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