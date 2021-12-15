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【YouTube】與Disney合作告吹？　YouTube TV可能無法觀看Disney Channel

科技 17:30 2021/12/15

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Google旗下的串流影音平台YouTube TV與迪士尼的合作關係，更面臨決裂危機。（法新社及Disney Channel 資料圖片）

串流影音平台戰場上的競爭愈趨激烈，綜合外電最新報道，Google旗下的串流影音平台YouTube TV與迪士尼（Disney）的合作關係，更面臨決裂危機。

【年度回顧】 YouTube公布十大熱門影片　《天竺鼠車車》超越姜濤排榜首

據悉，YouTube TV與迪士尼的合作協議於本周五 （17日）期滿，惟YouTube TV日前已通知YouTube TV用戶，若於限期前無法與迪士尼就傳輸費達成共識和協議，用家將失去有關迪士尼旗下頻道的觀看權限。受影響頻道將包括ABC、ESPN、FX等，可能將於12月17日晚上23:59之後失去觀看權限。

YouTube補充，若發生該情況，YouTube TV的訂閱價格將同時由現時的65美元 （約507港元）下調至50美元 （約390港元），所有迪士尼頻道的服務也會停止。YouTube TV透過新聞稿表示，正積極與迪士尼對話，若迪士尼能提供公平的條款使YouTube享用與其他合作頻道相同得福利，YouTube將會與他們續簽協議。

另據迪士尼日前在接受著名影視雜誌《Variety》的訪問中的說法，迪士尼表示致力與Google合作，期望能達成一項公平的市場協議，並稱「與Google的合作感到樂觀，願意為YouTube提供現有的體育賽事和新聞報道等一般娛樂節目」。惟目前YouTube和迪士尼各執一詞，用戶還須等待官方正式宣布。

【YouTube】YouTube正式隱藏公開Dislike數　防創作者受欺凌

【YouTube】YouTube功能再升級　增多重音軌、解鎖直播字幕限制

責任編輯：文睿

 

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