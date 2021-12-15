The YOHO Hub示範單位　三房變兩房甜蜜窩　玻璃磚貫徹全屋

元朗站The YOHO Hub開放示範單位。今次帶大家參觀的單位參考第2座38樓E室搭建，實用面積538平方呎，原則為三房設計，但單位間隔經已改動，且連裝修。發展商指單位採用簡約自然風設計，全屋以米色系為主調，配搭一系列木製家具、布藝家品，另綴以玻璃磚貫徹全屋。

單位不設玄關位，一入門口即見長形客飯廳，左邊為開放式廚房、右邊為飯廳。開放式廚房配備家電爐件，配搭淺木色廚櫃及淺啡色紋理的雲石工作檯面。飯廳則放置四人餐桌，綴以特色牆身。客廳方面，設計師放置布藝梳化，地毯及小茶几，採用的色調與開放式廚房、飯廳相若，營造一種和諧感覺。此外，客廳一面為鏡面牆，增加客廳空間感，而另一邊則以木條襯搭，營造自然感覺。值得留意的是，客飯廳外連24平方呎露台，有助自然光入屋，且加強通風效果。

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單位原則為三房設計，但設計師打通了主人房及其中一間客房，並分成寢區及工作區。寢區方面，雙人床放在靠窗位置，背靠特色牆，令刻板的環境加添生氣。寢區空間闊落，放置了雙人床及其他家具後，住戶仍可三邊落床。工作區分面，書檯放在靠窗位置，能好好利用自然光，而整體布局以米色系為主調。另一間睡房與客飯廳同向，貫徹簡約自然風設計，床末位置設有金屬服飾掛架。

浴室方面，以人造石鋪切，設置淋浴間及坐廁，並故意改用玻璃趟門設計。值得留意的是，單位另設化妝間，內有坐廁，同樣採用玻璃趟門設計。

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第2座38樓E室 無改動示範單位

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