  • 22°C
香港時間 : 20211215日 (三) 18:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

The YOHO Hub示範單位　三房變兩房甜蜜窩　玻璃磚貫徹全屋

股樓投資 17:21 2021/12/15

分享：

元朗站The YOHO Hub開放示範單位。今次帶大家參觀的單位參考第2座38樓E室搭建，實用面積538平方呎，原則為三房設計，但單位間隔經已改動，且連裝修。發展商指單位採用簡約自然風設計，全屋以米色系為主調，配搭一系列木製家具、布藝家品，另綴以玻璃磚貫徹全屋。 

單位不設玄關位，一入門口即見長形客飯廳，左邊為開放式廚房、右邊為飯廳。開放式廚房配備家電爐件，配搭淺木色廚櫃及淺啡色紋理的雲石工作檯面。飯廳則放置四人餐桌，綴以特色牆身。客廳方面，設計師放置布藝梳化，地毯及小茶几，採用的色調與開放式廚房、飯廳相若，營造一種和諧感覺。此外，客廳一面為鏡面牆，增加客廳空間感，而另一邊則以木條襯搭，營造自然感覺。值得留意的是，客飯廳外連24平方呎露台，有助自然光入屋，且加強通風效果。 

    點擊圖片放大
    +12
    +11

單位原則為三房設計，但設計師打通了主人房及其中一間客房，並分成寢區及工作區。寢區方面，雙人床放在靠窗位置，背靠特色牆，令刻板的環境加添生氣。寢區空間闊落，放置了雙人床及其他家具後，住戶仍可三邊落床。工作區分面，書檯放在靠窗位置，能好好利用自然光，而整體布局以米色系為主調。另一間睡房與客飯廳同向，貫徹簡約自然風設計，床末位置設有金屬服飾掛架。 

浴室方面，以人造石鋪切，設置淋浴間及坐廁，並故意改用玻璃趟門設計。值得留意的是，單位另設化妝間，內有坐廁，同樣採用玻璃趟門設計。 

The YOHO Hub四房示範單位 下一頁
The YOHO Hub三房示範單位 下一頁
The YOHO Hub兩房示範單位 下一頁

【青姐話】虎頭蛇尾 睇淡有理

第2座38樓E室 無改動示範單位

    點擊圖片放大
    +15
    +14

【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 元朗 The YOHO Hub

上一篇文章

【新冠疫苗】Google警告員工不打疫苗需放無薪假　最終甚至會被解僱

下一篇文章

【異動股】北汽急升15%創新高　超越吉利成戴姆勒第一大股東
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【職場熱話】聖誕臨近網站怪招裁員 藉Zoom一口氣裁900多人 CEO道歉仍無阻爆「離職潮」
【職場熱話】聖誕臨近網站怪招裁員 藉Zoom一口氣裁900多人 CEO道歉仍無阻爆「離職潮」
【濠賭股】傳太陽城已結束中介業務 澳門明起設專櫃為員工提供支援
【濠賭股】傳太陽城已結束中介業務 澳門明起設專櫃為員工提供支援
【有相睇】外區客入將軍澳搵樓　喜遇業主減價近半成　單位乾淨又企理
【有相睇】外區客入將軍澳搵樓　喜遇業主減價近半成　單位乾淨又企理
【居屋裝修】新手父母入住錦豐苑 33萬裝修428呎單位 客廳木紋元素增添溫暖 黑框玻璃門設計陽光入室
【居屋裝修】新手父母入住錦豐苑 33萬裝修428呎單位 客廳木紋元素增添溫暖 黑框玻璃門設計陽光入室
【樓市熱話】港男獲派公屋 月薪15K望8年後轉綠置 煩惱要不要儲錢買樓
【樓市熱話】港男獲派公屋 月薪15K望8年後轉綠置 煩惱要不要儲錢買樓
【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識
【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款