【新股IPO】青瓷遊戲6633一手最多虧損500元　康耐特光學2276三暗盤收盤均微升

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【MPF】基金公會：強積金基準指標納入A股 新基準組合3年期回報更高
青瓷遊戲 （06633） 及康耐特光學 （02276） 明日首掛，今日收市後有暗盤交易。青瓷遊戲在三暗盤中的表現兩跌一升，而康耐特光學在三暗盤均報升。當中，在富途暗盤中，青瓷遊戲在尾端抽升，收報11.38元，升1.6%，一手500股帳面賺90元。康耐特光學收報4.51元，升1.1%，一手500股帳面賺25元。
在輝立暗盤交易場中，青瓷遊戲收報10.2元，跌8.9%，一手帳面虧損500元；康耐特光學收報4.48元，微升0.4%，一手帳面賺10元。
在耀才暗盤交易場中，青瓷遊戲收報10.3元，跌8%，一手虧損450元；康耐特光學收報4.5元，升0.9%，一手賺20元。
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