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【新股IPO】兩新股暗盤走勢分歧　青瓷遊戲6633一手最多虧損500元　康耐特光學2276最多升1.1%

股市 18:50 2021/12/15

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青瓷遊戲 （06633） 及康耐特光學（02276）暗盤

青瓷遊戲  （06633） 及康耐特光學 （02276） 明日首掛，今日收市後有暗盤交易。青瓷遊戲在三暗盤中的表現兩跌一升，而康耐特光學在三暗盤中表現為兩升一跌。當中，在富途暗盤中，青瓷遊戲在尾端抽升，收報11.38元，升1.6%，一手500股帳面賺90元。康耐特光學收報4.51元，升1.1%，一手500股帳面賺25元。

在輝立暗盤交易場中，青瓷遊戲收報10.2元，跌8.9%，一手帳面虧損500元；康耐特光學收報4.48元，微升0.4%，一手帳面賺10元。

在耀才暗盤交易場中，青瓷遊戲現報10.2元，跌8.9%，一手虧損500元；康耐特光學現報4.44元，跌0.4%，一手虧損10元。

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追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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【新股IPO】青瓷遊戲6633超額認購2.6倍　一手中籤率近21%（附分配結果連結）

【新股IPO】康耐特光學2276超額認購近0.8倍　一手中籤率50%（附分配結果連結）

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