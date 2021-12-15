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【新股IPO】兩新股暗盤分歧　青瓷遊戲6633潛水一手蝕420元　康耐特光學2276升逾2%

股市 16:46 2021/12/15

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青瓷遊戲 （06633） 及康耐特光學（02276）暗盤

青瓷遊戲  （06633） 及康耐特光學 （02276） 明日首掛，今日暗盤。綜合各暗盤交易場，青瓷遊戲暗盤潛水逾7%至9%，一手（500股）至少蝕420元，康耐特光學則升逾2%至4%，一手（500股）賺至少50元。

於富途暗盤交易場，青瓷遊戲報10.14元，較上市價11.2元低9.5%，一手蝕530元；於耀才暗盤交易場，報10.3元，跌8%，一手蝕450元；於輝立暗盤交易場，報10.36元，跌7.5%，一手蝕420元。

至於康耐特光學，於富途暗盤交易場，報4.6元，較上市價4.46元升3.1%，一手賺70元；於耀才暗盤交易場，報4.66元，升4.5%，一手賺100元；於輝立暗盤交易場，報4.56元，升2.2%，一手賺50元。

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