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【市場壟斷】蘋果、Google再被點名　英國監管部門指兩公司對手機應用產業造成傾斜

科技 17:00 2021/12/15

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英國競爭和市場管理局（Competition and Markets Authority，CMA）指出，兩間公司在系統、應用程式商店等方面對消費者造成控制，且壟斷手機市場的競爭和選擇，甚至令手機的價格上升。

蘋果及Google再被點名，英國競爭和市場管理局（Competition and Markets Authority，CMA）指出，兩間公司在系統、應用程式商店等方面對消費者造成控制，且壟斷手機市場的競爭和選擇，甚至令手機的價格上升。

【新冠疫情】Google內部資料踢爆 未接種疫苗員工會被解僱或強制休假

當局日前發表初步調查指，當消費者購買行動設備時，基本上進入蘋果iOS或Google Android的生態系統。這導致蘋果和Google能夠控制所提供內容的方式，使市場競爭向自身的應用生態或服務傾斜。例如蘋果不允許在iPhone和iPad上使用自家或未受批准的應用程式；或是大多數Android設備上也預載Google的瀏覽器、Chrome和應用程式商店。

【機迷熱話】Google擬於明年 將Android遊戲引入Windows

CMA擔心，蘋果和Google分別對iOS和Android操作系統，以及它們各自的應用商店、瀏覽器等擁有過多權力，導致市場競爭減少，同時也會使得商家錯過創新產品和服務。此外，在蘋果和Google的壟斷下，與競爭更激烈、更多元的市場相比，消費者在手機、應用程式訂閱服務，或購買應用程式等會將會付出更高的價格。

對此，蘋果與Google均表示，這是為了保障用戶整體服務的安全性、品質，與私隱權等，因而需要更多控制措施。CMA也同意這些考慮因素，但也擔心這兩間公司趁機拓展有利自身的服務並限制消費者的選擇權。

【蘋果動向】App Store 42萬款Apps消失 疑因違反用戶追蹤規定遭蘋果下架

記者：廖淑瑩

商業法規 壟斷 Apple Google

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