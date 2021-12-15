【健康應用程式】中銀人壽推健康生態圈品牌　憑App計算減齡成果儲分換禮品

▲ 左起，中銀人壽執行總裁鄧子平、中銀人壽市場及產品發展總監魏志煒。

中銀人壽正式推出健康生態圈品牌「大家減齡」，客戶與非客戶均可免費下載同名手機應用程式，計算減齡成果，並將有關成果轉化為積分換取禮品。

用戶下載「大家減齡」手機應用程式後，可透過該程式記錄睡眠時數、BMI、靜息心率、動態卡路里及步數後，應用程式的演算法便會每天計算出用戶的生理年齡，繼而轉化為獎賞計劃積分，憑積分可換取智能手錶及各商戶電子消費券。

該健康生態圈品牌的合作伙伴包括智能手錶品牌Garmin、法國再保險集團SCOR與旗下創科公司ReMark、本港初創Mojodomo與本地社交平台Baby Kingdom。

中銀人壽市場及產品發展總監魏志煒指，利用智能手錶注入追蹤評估、遊戲競賽、家庭和朋友圈社交元素，可令用戶健康旅程更有趣，良好習慣更可持續。他又透露，上述獎賞計劃推出體驗版至今已吸引2.5萬名用戶，平均減齡3年4個月，並預計明年底獎賞計劃用戶將增至10萬名。

「大家減齡」是由中銀人壽牽頭，與健康智能產業、創科公司、醫健服務機構、本地商戶品牌、社福機構及用戶群共同橘建的健康生態圈。該品牌的手機應用程式「大家減齡」引入「生理年齡模型BAM」演算法，加上遊戲化、平台化，並注入公益與社交元素，鼓勵用戶與家人投入健康生活。

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記者﹕余倩敏