  • 23°C
香港時間 : 20211215日 (三) 16:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【虛擬資產】新加坡數字證券交易所ADDX：新科技帶動虛擬資產　暫未見市場現整合壓力

股市 16:34 2021/12/15

分享：

DDX首席商務官朱愛儀認為，新投資者或傾向使用受監管的交易所，機構資本更有可能通過受監管實體進行投資，認為市場會繼續快速增長，出現整合的壓力不大。

虛擬資產價格水漲船高，新加坡交易所及淡馬錫旗下海麗凱資本有份投資的數字證券交易所ADDX首席商務官朱愛儀接受本報訪問時認為，數字資產管理效率較高，加上加密貨幣、NFT 以及證券代幣等在部分細分領域出現明顯創新，帶動虛擬資產表現。

朱愛儀舉例稱，央行數位貨幣有潛力在加強金融包容性，並改善跨境支付的成本和速度；藝術品NFT 有助藝術家在作品日後每次轉售也受受益；證券代幣有助降低投資門檻。

市場會繼續快速增長 整合壓力不大

隨著香港、新加坡等地陸續頒發虛擬資產相關牌照，朱愛儀認為，新投資者或傾向使用受監管的交易所，當機構資本進入加密資產時，它們也更有可能通過受監管的實體進行投資，認為市場會繼續快速增長，出現整合的壓力不大。

ADDX早前已獲新加坡金融管理局 （MAS）發出牌照，可以發行、託管和二級交易數碼化證券，但未有直接提供加密貨幣交易或與相關儲蓄服務，不過客戶可以通過認購機構級基金，投資加密貨幣。朱愛儀稱，明年打算提供更多的加密貨幣基金，冀產品能滿足不同投資者的風險偏好、投資目標等。ADDX也會協助企業客戶利用發行數字債券。

港牌照制度限制散戶選擇 立場更保守

日後在港運營的加密貨幣交易所必須獲得證監會牌照，並只能向專業投資者提供服務，對於做法會否阻礙香港虛擬資產增長，朱愛儀認為，隨著新規定的出台，香港散戶投資者的交易所選擇將減少，對比允許散戶參與的新加坡監管機構，香港當局採取更為保守的立場。

朱愛儀又稱，近月MAS 頒發不同加密貨幣牌照，正採取一種平衡的方法，一方面保護個人和金融體系，一方面允許公司和投資者從技術創新中受益。

朱愛儀提到，MAS 正在密切關注加密貨幣發展，隨著市場變化急速，估計當局看法會持續改變。對於數字資產平台和交易所而言，與世界各地的監管機構合作十分重要，包括如何就新資產完成KYC、AML 和網絡安全等。

相關文章：

【虛擬資產】惠峰國際入股離散藝術進軍NFT市場　近期股市欠方向促使資金流入虛擬資產

【虛擬資產】梁鳳儀：證監會與金管局檢視虛擬資產監管　料年底可公布

【虛擬資產】NFT熱潮席捲全球　第三季銷量額達835億元、按季飆8倍

記者：李哲毅

港股 數碼貨幣 證監會 新加坡 NFT

上一篇文章

【央行議息】英國11月通脹升5.1%見十年高　英倫銀行加息壓力增

下一篇文章

【港股市況】議息結果公布前恒生指數跌215點　藥明生物、藥明康德挫近兩成　阿里巴巴股價逆市升近2%（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】儲局議息結果公布前　道指期貨升68點、納指期貨升0.1%（不斷更新）
【美股期貨】儲局議息結果公布前　道指期貨升68點、納指期貨升0.1%（不斷更新）
【李嘉誠增持】李嘉誠全資增持長實、罕有未夥李澤鉅權益公司　父子權益水平趨同
【李嘉誠增持】李嘉誠全資增持長實、罕有未夥李澤鉅權益公司　父子權益水平趨同
【港股市況】議息結果公布前恒生指數跌215點　藥明生物、藥明康德挫近兩成　阿里巴巴股價逆市升近2%（不斷更新）
【港股市況】議息結果公布前恒生指數跌215點　藥明生物、藥明康德挫近兩成　阿里巴巴股價逆市升近2%（不斷更新）
【內房危機】上交所要求世茂解釋系內交易、世茂續跌半成、世服反彈　摩通：世茂系內併購危險先兆（第三版）
【內房危機】上交所要求世茂解釋系內交易、世茂續跌半成、世服反彈　摩通：世茂系內併購危險先兆（第三版）
【港股ADR+夜期】阿里美股高港4%　夜期收市升30點（不斷更新）
【港股ADR+夜期】阿里美股高港4%　夜期收市升30點（不斷更新）
【內房危機】廣東省工作組據報要求恒大暫停處置所有資產　此前海口8幅地遭政府無償收回　恒大曾跌逾3%創新低
【內房危機】廣東省工作組據報要求恒大暫停處置所有資產　此前海口8幅地遭政府無償收回　恒大曾跌逾3%創新低
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款