【虛擬資產】新加坡數字證券交易所ADDX：新科技帶動虛擬資產　暫未見市場現整合壓力

▲ DDX首席商務官朱愛儀認為，新投資者或傾向使用受監管的交易所，機構資本更有可能通過受監管實體進行投資，認為市場會繼續快速增長，出現整合的壓力不大。

虛擬資產價格水漲船高，新加坡交易所及淡馬錫旗下海麗凱資本有份投資的數字證券交易所ADDX首席商務官朱愛儀接受本報訪問時認為，數字資產管理效率較高，加上加密貨幣、NFT 以及證券代幣等在部分細分領域出現明顯創新，帶動虛擬資產表現。

朱愛儀舉例稱，央行數位貨幣有潛力在加強金融包容性，並改善跨境支付的成本和速度；藝術品NFT 有助藝術家在作品日後每次轉售也受受益；證券代幣有助降低投資門檻。

市場會繼續快速增長 整合壓力不大

隨著香港、新加坡等地陸續頒發虛擬資產相關牌照，朱愛儀認為，新投資者或傾向使用受監管的交易所，當機構資本進入加密資產時，它們也更有可能通過受監管的實體進行投資，認為市場會繼續快速增長，出現整合的壓力不大。

ADDX早前已獲新加坡金融管理局 （MAS）發出牌照，可以發行、託管和二級交易數碼化證券，但未有直接提供加密貨幣交易或與相關儲蓄服務，不過客戶可以通過認購機構級基金，投資加密貨幣。朱愛儀稱，明年打算提供更多的加密貨幣基金，冀產品能滿足不同投資者的風險偏好、投資目標等。ADDX也會協助企業客戶利用發行數字債券。

港牌照制度限制散戶選擇 立場更保守

日後在港運營的加密貨幣交易所必須獲得證監會牌照，並只能向專業投資者提供服務，對於做法會否阻礙香港虛擬資產增長，朱愛儀認為，隨著新規定的出台，香港散戶投資者的交易所選擇將減少，對比允許散戶參與的新加坡監管機構，香港當局採取更為保守的立場。

朱愛儀又稱，近月MAS 頒發不同加密貨幣牌照，正採取一種平衡的方法，一方面保護個人和金融體系，一方面允許公司和投資者從技術創新中受益。

朱愛儀提到，MAS 正在密切關注加密貨幣發展，隨著市場變化急速，估計當局看法會持續改變。對於數字資產平台和交易所而言，與世界各地的監管機構合作十分重要，包括如何就新資產完成KYC、AML 和網絡安全等。

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記者：李哲毅