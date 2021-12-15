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【Apple】蘋果推Apple Watch新年挑戰活動　鼓勵用家多做運動

科技 19:00 2021/12/15

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據悉，活動時間為明年1月7日至31日，Apple Watch用戶將在挑戰開始前幾天收到通知。

2021年即將完結，而蘋果計劃在新一年為Apple Watch用家推出新年挑戰活動。據《9to5mac》報道，該活動名為Ring in the New Year，用戶可透過手錶進行健身，最後取得動態貼紙。

【iOS 15.2】蘋果iOS 15.2正式登場 有何拍照、播歌新功能？

據悉，活動時間為明年1月7日至31日，Apple Watch用戶將在挑戰開始前幾天收到通知。是次活動要求用戶在1月內連續7日畫出完美的圓圈，意味著在一週內達到活動、運動和站立的目標，例如在不同的12個小時中至少站立1分鐘，達到每天30分鐘的建議運動量，並且燃燒用戶的目標卡路里。

其實蘋果已連續多年舉辦新年挑戰，鼓勵用戶達成運動目標。這次活動與蘋果過去的活動一樣，完成挑戰的用戶不僅在Fitness中獲得特殊成就，還可以獲得iMessage和 FaceTime特殊貼紙。

【蘋果動向】蘋果跨裝置操控功能Universal Control 將延至明年春季登場

【Android也可用】蘋果推新Android App「Tracker Detect」 助偵測AirTags防追蹤

記者：廖淑瑩

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