【Apple】蘋果推Apple Watch新年挑戰活動　鼓勵用家多做運動

2021年即將完結,而蘋果計劃在新一年為Apple Watch用家推出新年挑戰活動。據《9to5mac》報道,該活動名為Ring in the New Year,用戶可透過手錶進行健身,最後取得動態貼紙。

據悉,活動時間為明年1月7日至31日,Apple Watch用戶將在挑戰開始前幾天收到通知。是次活動要求用戶在1月內連續7日畫出完美的圓圈,意味著在一週內達到活動、運動和站立的目標,例如在不同的12個小時中至少站立1分鐘,達到每天30分鐘的建議運動量,並且燃燒用戶的目標卡路里。

其實蘋果已連續多年舉辦新年挑戰,鼓勵用戶達成運動目標。這次活動與蘋果過去的活動一樣,完成挑戰的用戶不僅在Fitness中獲得特殊成就,還可以獲得iMessage和 FaceTime特殊貼紙。

記者:廖淑瑩