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【新冠疫苗】Google警告員工不打疫苗需放無薪假　最終甚至會被解僱

環球政經 17:32 2021/12/15

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據外媒報道，科企巨頭Google告知員工如果他們不遵守公司強制接種新冠疫苗的政策，他們將不獲發工資，甚至會被解僱。

《CNBC》引述內部文件稱，Google通知員工必須在12月3日之前申報疫苗接種紀錄，並上傳證明文件，若因醫療或宗教不適合接種，需向公司申請豁免。在該天後公司將聯繫沒有申報的員工。如員工在明年1月18日前還未接種疫苗，將要放30天「有薪行政假」。若之後還未接種疫苗，他們將要放長達六個月的無薪事假，最後仍未接種者將會被解僱。

同場加映：【青姐話】虎頭蛇尾 睇淡有理

Google暫未有回應查詢。

美國政府早前要求擁有100名或以上員工的美國公司確保其員工在1月18日之前完成疫苗接種或進行定期檢測。不過，聯邦法院於11月初暫緩有關命令。

【延伸閱讀】瑞銀予恒指明年目標27000點 推薦8大港股為明年首選　【下一頁

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同場加映：【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識

 

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責任編輯：黃苑筠

 

疫苗 經濟 美國 Google 無薪假

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