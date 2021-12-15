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【疫市營商】新地12個商場斥4700萬迎聖誕　料營業額升18%至5.5億元（多圖）

商業 16:38 2021/12/15

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新地（00016）旗下的12個商場推出了多項活動，投入4,700萬元作為聖誕推廣。

聖誕消費旺季將至，新地（00016）旗下的12個商場推出了多項活動，更投入4,700萬元作為聖誕推廣。當中，東港城設置了「TOMICA DISNEY MOTORS 聖誕夢樂園」。

新鴻基地產（銷售及租賃）代理有限公司董事鍾秀蓮認為，今年聖誕市民消費意欲回升，預期新地十二大商場於聖誕期間，即是12月18日至27日合共10日，人流將按年升25%，達1,000萬人次；營業額更有望逾5.5億元，升幅達18%。

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【變種病毒Omicron】美國超市Kroger出招谷針　未打針員工取消部分福利

新地12個商場將推出兩大類型主題推廣活動，搶攻聖誕黃金消費檔期。她稱，除了一向深受家庭及年青客群熱愛的卡通主題，還提供「偽旅遊」主題活動，希望市民在聖誕節盡情玩樂及消費。

【ESG】MSCI公布ESG趨勢展望報告　企業或投資者面臨3大挑戰？

另外，新地十二大商場在疫情期間，也設有多項活動。鍾秀蓮指，雖然今年首三季市道繼續受疫情影響，但商場抓緊政府消費券熱潮，推出了多項優惠，帶動人流及營業額上升。並透露，新地十二個商場首三季營業額錄15%升幅，人流則升20%。

【新冠疫情】Google內部資料踢爆　未接種疫苗員工會被解僱或強制休假

責任編輯：馬意文

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