北韓金正恩叔公金英柱逝世 享年101歲

南韓傳媒日前報道，北韓前領袖金日成胞弟、前最高人民會議常任委員會名譽副委員長金英柱已離世，享年101歲。報道引述朝中社稱，現任北韓領袖金正恩對叔公金英柱去世深表哀悼，並致送花圈。

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金英柱出生於1920年，屬金日成執政時期的第2號人物、曾任勞動黨組織指導部部長。金英柱在1972年與南韓時任中央情報部部長李厚洛，共同簽署《七四共同聲明》，金英柱亦擔任落實該聲明的南北韓調節委員會、北韓一方委員長。

金日成在1973年提名兒子、已故前國防委員會委員長金正日為接班人。金英柱其後卸任所有職務，與家人被發配至慈江道。眾多分析認為，金日成選定接班人的過程中，視金英柱金正日為絆腳石，因此金英柱被排擠。

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金正日於1993年12月將哥哥金英柱提拔為黨副主席及政治局委員，但作為政治元老的他卻沒有實質權力。

金英柱去世前的最後一次公開活動是在2015年7月19日，參加地方議會代議員選舉。北韓中央電視台當時播放了他投票後，向金日成和金正日肖像鞠躬的畫面。

朝中社指金英柱長期擔任黨和國家要職，為貫徹黨的路線及方針全力鬥爭，並對社會主義建設、鞏固發展朝鮮特色社會制度做出貢獻。

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責任編輯:郭麗明