【兼職推介】中海物業請兼職客戶服務主任 負責解答客戶查詢 時薪70元至75元

中海物業請兼職客戶服務主任，時薪70元至75元，需有1年經驗，主要負責解答客戶查詢，工作時間為下午11時至上午8時，每天工作9小時，每週工作1天至6天，輪休。

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入職條件：

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主要職責：

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申請須知：求職者可電郵(copsl_hr@cohl.com)履歷表給中國海外物業服務有限公司。如要索取收集個人資料聲明, 請與曾女士(Email)聯絡。

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責任編輯：羅浩濂