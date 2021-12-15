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【兼職推介】中海物業請兼職客戶服務主任 負責解答客戶查詢 時薪70元至75元

理財智慧 16:17 2021/12/15

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中海物業請兼職客戶服務主任，時薪70元至75元，需有1年經驗，主要負責解答客戶查詢，工作時間為下午11時至上午8時，每天工作9小時，每週工作1天至6天，輪休。

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責任編輯：羅浩濂

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