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【異動股】寶寶樹大漲50%　國策利好兼獲執董增持

股樓投資 16:48 2021/12/15

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寶寶樹(01761)今日大漲50%。國家統計局新今日（15日）在新聞發弗會上表示，根據第7次全國人口普查數據，2020年，16至59歲勞動年齡人口為8.8億人，每年出生人口1000多萬，人口的總量規模還是比較大，勞動力整體素質在提高，少兒人口的比重也在提升。目前三孩生育政策以及配套措施也有利於人口年齡結構的改善，促進人口的長期均衡發展。

 

同場加映﹕【青姐話】虎頭蛇尾 睇淡有理

 

 

另外，據聯交所權益資料顯示，寶寶樹集團(01761)獲執行董事徐翀於12月8日在場內以每股平均價0.7158元增持58.10萬股，涉資約41.59萬元。增持後，徐翀的最新持股數目為4535.81萬股，持股比例由2.70%增持至2.73%。

 

 

【內房危機】 恐成恒大第二？ 世茂屢傳違約等不利消息 股債仍未止跌

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同場加映﹕【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識

 

 

 

 

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撰文 : 周兆邦

寶寶樹集團（01761） 港股
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