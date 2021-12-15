【異動股】寶寶樹大漲50%　國策利好兼獲執董增持

寶寶樹(01761)今日大漲50%。國家統計局新今日（15日）在新聞發弗會上表示，根據第7次全國人口普查數據，2020年，16至59歲勞動年齡人口為8.8億人，每年出生人口1000多萬，人口的總量規模還是比較大，勞動力整體素質在提高，少兒人口的比重也在提升。目前三孩生育政策以及配套措施也有利於人口年齡結構的改善，促進人口的長期均衡發展。

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另外，據聯交所權益資料顯示，寶寶樹集團(01761)獲執行董事徐翀於12月8日在場內以每股平均價0.7158元增持58.10萬股，涉資約41.59萬元。增持後，徐翀的最新持股數目為4535.81萬股，持股比例由2.70%增持至2.73%。

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