【異動股】北汽急升15%創新高　超越吉利成戴姆勒第一大股東

北汽（01958）今日急升15%創新高。早前集團宣布，為加強雙方長期戰略合作，通過繼續投資，目前持有戴姆勒股份公司9.98%股份，表明雙方充分認可過去長期合作的成功，並重視未來發展。

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同時，戴姆勒集團亦持有北京汽車9.55%的股份，以及持有北汽藍谷2.46%的股份，交叉持股將助力雙方在中國市場的高質量發展與長期成功。北汽集團表示，根據協議，北汽集團沒有進一步增持戴姆勒集團股票的計劃。而通過此次增持，北汽也是超越吉利（00175）成為戴姆勒第一大股東。

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