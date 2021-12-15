  • 22°C
香港時間 : 20211215日 (三) 18:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【異動股】北汽急升15%創新高　超越吉利成戴姆勒第一大股東

股樓投資 17:19 2021/12/15

分享：

北汽（01958）今日急升15%創新高。早前集團宣布，為加強雙方長期戰略合作，通過繼續投資，目前持有戴姆勒股份公司9.98%股份，表明雙方充分認可過去長期合作的成功，並重視未來發展。

 

同場加映﹕【青姐話】虎頭蛇尾 睇淡有理

 

 

同時，戴姆勒集團亦持有北京汽車9.55%的股份，以及持有北汽藍谷2.46%的股份，交叉持股將助力雙方在中國市場的高質量發展與長期成功。北汽集團表示，根據協議，北汽集團沒有進一步增持戴姆勒集團股票的計劃。而通過此次增持，北汽也是超越吉利（00175）成為戴姆勒第一大股東。

 

 

【內房危機】 恐成恒大第二？ 世茂屢傳違約等不利消息 股債仍未止跌

    點擊圖片放大
    +8
    +7

 

 

 

 

同場加映﹕【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道-- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 周兆邦

北京汽車（01958） 港股

上一篇文章

The YOHO Hub示範單位　三房變兩房甜蜜窩　玻璃磚貫徹全屋

下一篇文章

【異動股】傳美國考慮實施更嚴厲制裁　中芯跌逾6%創今年以來新低
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【職場熱話】聖誕臨近網站怪招裁員 藉Zoom一口氣裁900多人 CEO道歉仍無阻爆「離職潮」
【職場熱話】聖誕臨近網站怪招裁員 藉Zoom一口氣裁900多人 CEO道歉仍無阻爆「離職潮」
【濠賭股】傳太陽城已結束中介業務 澳門明起設專櫃為員工提供支援
【濠賭股】傳太陽城已結束中介業務 澳門明起設專櫃為員工提供支援
【有相睇】外區客入將軍澳搵樓　喜遇業主減價近半成　單位乾淨又企理
【有相睇】外區客入將軍澳搵樓　喜遇業主減價近半成　單位乾淨又企理
【居屋裝修】新手父母入住錦豐苑 33萬裝修428呎單位 客廳木紋元素增添溫暖 黑框玻璃門設計陽光入室
【居屋裝修】新手父母入住錦豐苑 33萬裝修428呎單位 客廳木紋元素增添溫暖 黑框玻璃門設計陽光入室
【樓市熱話】港男獲派公屋 月薪15K望8年後轉綠置 煩惱要不要儲錢買樓
【樓市熱話】港男獲派公屋 月薪15K望8年後轉綠置 煩惱要不要儲錢買樓
【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識
【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款