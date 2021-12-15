【異動股】傳美國考慮實施更嚴厲制裁　中芯跌逾6%創今年以來新低

據彭博引述知情人士報道，美國拜登政府正考慮對中芯國際(00981)實施更嚴厲的制裁。據報美國國家安全委員會計劃於明天(16日)舉行會議，探討此潛在調整。美國商務部、國防部、國務院和能源部將派副手參加會議。中芯今日股價跌逾6%創年內新低，華虹半導體（01347）等同業亦下跌4%。

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有關提案將收緊對中芯國際的出口規定。按照目前規定，用於生產先進晶片的「特需」設備不能出口，會議考慮將「特需」改為「可以用於」，包括能用於生產不太先進的電子元件的設備。提案若被采納，應用材料(美：AMAT) 、科磊(美：KLAC) 等公司向中芯出口設備或將嚴重受限。

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